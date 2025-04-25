تامر حسني يهنئ ليلى زاهر بحفل زفافها: «أديكي اتجوزتي»

كتبت : أميرة عزالدين

حرص الفنان تامر حسني على تهنئة الفنانة الشابة ليلى زاهر بمناسبة زفافها على المنتج هشام جمال، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو جمعه بها من أول عمل فني لها، وهو فيلم «عمر وسلمى».

وظهر في الفيديو مشهدهما الشهير، حين كانت تخبره بطريقة طفولية كيف يمكنه مصالحة والدتها وزوجته في الفيلم، والتي كانت تجسّد شخصيتها الفنانة مي عزالدين، حيث كانت تقول خلاله: «أنا إيش عرفني؟ هو أنا كنت اتجوزت قبل كده؟».

تهنئة تامر حسني لليلى زاهر بحفل زفافها

وعلق تامر حسني على الفيديو من خلال خاصية «الستوري» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكتب مازحًا: «أديكي اتجوزتي».

سبب غياب تامر حسني عن حفل زفاف ليلى زاهر

وقد تغيب الفنان تامر حسني عن حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال، بسبب ارتباطه باحياء حفل جماهيري كبير فى دبي ضمن حفلات الربيع، وحضر حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا، حسين فهمي، ليلي علوي، أحمد السعدني، وعدد آخر كبير من الفنانين خلال حفل اسطوري فى منطقة هرم سقارة.