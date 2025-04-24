غياب تامر حسني عن حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال يثير التساؤلات.. ما القصة؟

كتبت: أميرة عزالدين

أجواء من السعادة سيطرت على الوسط الفني في الساعات القليلة الماضية تزامنًا مع حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر على المنتج والفنان هشام جمال، والذي أقيم على مسرح هرم سقارة الأثري وزينته الديكورات الخلابة، في ليلة ساحرة حضرها عدد كبير من نجوم الفن للاحتفال بالعروسين، وتهنئة الفنان أحمد زاهر والد العروس بأول فرحته.

تامر حسني يحيي حفلا في دبي

وتساءل الجمهور بشكل لافت عن سبب غياب مطرب الجيل تامر حسني عن حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال، إذ تغيب أيضًا عن عقد القرآن الأسبوع الماضي، أنه يعد أول بوابة تمثيل لكل من ليلى زاهر وشقيقتها ملك من خلال فيلم عمر وسلمى الجزء الأول، وتبين أن سبب غياب تامر حسني هو إحياؤه لإحدى جولاته الغنائية لحفلات الربيع في دبي، الساعات الماضية والذي تزامن مع انطلاق حفل الزفاف.

أبزر حضور حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

وشارك في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال، عددًا كبيرًا من المطربين من بينهم محمد حماقي، أحمد سعد، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، حسين الجسمي، وآخرين إلى جانب حضور الفنانين من بينهم يسرا، ليلى علوي، نبيلة عبيد، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ماجد المصري، روجينا، مي عمر، محمد ثروت، إدوارد، إلهام شاهين، ريهام عبدالغفور، إيهاب فهمي، وعدد كبير آخر من الفنانين.