آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نعيم عيسى.. في العناية المركزة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نعيم عيسى.. في العناية المركزة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نعيم عيسى.. في العناية المركزة

كتبت : أميرة عزالدين

يعاني الفنان نعيم عيسى من أزمة صحية شديدة، بعدما تعرّض خلال الأيام الماضية لوعكة أدّت إلى دخوله المستشفى، ثم إلى وحدة العناية المركزة، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، حيث تطوّرت حالته الصحية بشكل سريع.

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آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نعيم عيسى

أوضحت سوزي، نجلة الفنان نعيم عيسى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدها لا يزال داخل غرفة العناية المركزة، إلا أنه أفاق من الغيبوبة، وأصبح مدركًا لمن حوله، لكنه لا يستطيع التحدث، بعدما أجرى الأطباء شقًا في الحنجرة بدلاً من تركيب خرطوم التنفّس في الفم، مشيرة إلى أنه لا يزال على أجهزة التنفّس الصناعي.

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موقف أشرف زكي من حالة نعيم عيسى

وتابعت سوزي نعيم عيسي فى تصريحاتها أن والدها يحتاج إلى دعاء محبّيه حتى يتجاوز هذه الأزمة الصحية، مؤكّدة أن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، يتابع حالته الصحية بشكل مستمر.

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