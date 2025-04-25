محافظ المنيا يوافق على إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة منازع في سمالوط

وجه أهالي عزبة منازع التابعة لمركز سمالوط، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب الموافقة على إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، لخدمة آلاف الأسر من أبناء العزبة والعزب المجاورة.

تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي

وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد وافق على تخصيص قطعة أرض لإنشاء المدرسة، بعد قيام لجنة من مجلس مدينة سمالوط، بالتعاون مع مسؤولي هيئة الإصلاح الزراعي، بمعاينة الأرض المستهدفة والبدء في اتخاذ إجراءات التخصيص، تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاء.

وأكد الأهالي أن هذا المشروع يمثل حلمًا طال انتظاره لأربع عزب هي «منازع، الحينة، عزبة الصعايدة، وعزبة أبو النور»، حيث عانوا كثيرًا من بعد المسافة إلى المدارس وصعوبة الوصول إليها، ما كان يؤثر على انتظام العملية التعليمية لأبنائهم، معربين عن سعادتهم بتحول هذا الحلم إلى حقيقة.

تعزيز الحق في التعليم لبناء الإنسان المصري

وأعرب الأهالي باسم جميع العزب المستفيدة، عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة وقيادتها السياسية على تلبية احتياجات المواطنين في القرى والنجوع، وتعزيز الحق في التعليم كأحد أساسيات بناء الإنسان المصري.