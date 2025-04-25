محافظ المنيا: اهتمام بالغ بتوفير فرص عمل للشباب ودعم العمالة غير المنتظمة

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بملف التشغيل وتوفير فرص العمل، وتقديم أوجه الدعم المختلفة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز بيئة العمل الآمنة داخل المنشآت.

تقديم خدمات نوعية للمواطنين بكفاءة و جودة

جاء ذلك عقب تلقي المحافظ تقريراً مفصلاً من مديرية العمل بالمنيا، حول أبرز أنشطتها وجهودها خلال شهر مارس 2025، والذي تضمن تعيين 966 شاباً من بينهم 9 من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير 19 فرصة عمل جديدة، واستخراج 511 شهادة قياس مستوى المهارة، و511 كارنيه ترخيص مزاولة حرفة، إلى جانب إبرام 200 عقد عمل للخارج.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمنيا، أن المديرية تعمل وفق خطة شاملة ترتكز على التوسع في فرص التشغيل والتدريب، وتكثيف جهود التفتيش لضمان تطبيق معايير العمل و السلامة المهنية، إلى جانب الاهتمام بالرعاية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن التعاون مع مختلف الجهات التنفيذية ساهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية، ومواصلة تقديم خدمات نوعية للمواطنين بكفاءة وجودة.

كما أوضح التقرير قيام مكاتب تفتيش العمل بتنفيذ 607 زيارة تفتيشية على المنشآت نهاراً وليلاً، وتنفيذ 13 حملة تفتيش، وتنظيم 6 ندوات توعية حضرها 133 عاملاً، وتحرير 96 محضراً ضد مخالفات قانون العمل.

تسليم 11 عقد عمل لذوي الإعاقة

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 391 منشأة، وتنظيم 11 حملة و18 ندوة، و2 مبادرة تحت شعار سلامتك تهمنا، مع تحرير 96 محضر سلامة، وإصدار 14 توصية بالغلق الإداري.

وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، تم صرف منح دورية استفاد منها 2933 عاملاً بإجمالي 5 ملايين و866 ألف جنيه، إضافة لصرف 4000 جنيه لدعم حالتين خضعتا لعمليات جراحية ضمن الرعاية الصحية.

كما شمل التقرير جهود إدارة شؤون المرأة، والتي نظمت ندوتين للتوعية بتمكين المرأة اقتصادياً، استفاد منها 32 مشاركة، إلى جانب تكريم 4 موظفات بمناسبة عيد الأم.

كما تم تسليم 11 عقد عمل جديدا لذوي الإعاقة والشباب بالتنسيق مع مكاتب التشغيل، وعرض ذلك عبر الفيديو كونفرانس في احتفالية بحضور وزير العمل يوم 20 مارس 2025.