محافظ المنيا يستقبل «مسنة» تتبرع بقطعة أرض لبناء مستشفى وفاء لزوجها الراحل

محافظ المنيا يستقبل «مسنة» تتبرع بقطعة أرض لبناء مستشفى وفاء لزوجها الراحل

محافظ المنيا يستقبل «مسنة» تتبرع بقطعة أرض لبناء مستشفى وفاء لزوجها الراحل

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، الحاجة انشراح ماضي عراقي محمد، البالغة من العمر 90 عاما من أهالي قرية العوام التابعة لمجلس الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان – مركز المنيا، التي تبرعت بقطعة أرض مساحتها 10 قراريط «مباني» من أملاكها الخاصة، لإقامة وحدة صحية تخدم أهالي القرية والقرى المجاورة، ووفاءً لزوجها وابنها الراحلين.

سيدة مسنة تتبرع بقطعة أرض لبناء مستشفى

خلال اللقاء أوضحت الحاجة انشراح أنها حضرت للقاء المحافظ لعلمها بجديته في تنفيذ أي أمر خدمي، وخاصة إنجازاته التي يشهد بها الجميع، مؤكدة أن ثقتها كاملة في قدرة المحافظ على تلبية طلبها بشكل جدي وعاجل لخدمة الأهالي.

حضر اللقاء حفيدها، والنائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، حيث قدّم محافظ المنيا الشكر والتقدير للمواطنة على مبادرتها الإنسانية والوطنية، مؤكدا أن مثل هذه النماذج المشرفة تعكس روح الانتماء وحب الوطن، وتُعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الريفية.

تطوير القطاع الصحي وتحقيق تنمية مستدامة

أشار المحافظ إلى أن الوحدة الصحية المزمع إنشاؤها، ستسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم بالقرب من أماكن إقامتهم، ضمن جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

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