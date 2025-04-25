محافظ المنيا: الكشف على 11 ألف مواطن في قافلتين طبيتين بمغاغة والعدوة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن القافلة الطبية المجانية الشاملة التي نظمتها محافظة المنيا بالتعاون مع حزب مستقبل وطن والجامعة البريطانية ومؤسسة أبو حتة الخيرية، شهدت إقبالاً كبيراً، حيث تم الكشف على 7 آلاف مواطن في قرية برطباط بمركز مغاغة، مما دفع إلى تمديد القافلة ليوم إضافي في قرية صفانية بمركز العدوة، حيث تم الكشف على 4 آلاف حالة، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 11 ألف مواطن.

تخصصات القافلة الطبية

وأكد محافظ المنيا أن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الصحي، مشيداً بالتعاون المثمر بين الجهات المنظمة، وموجهاً الشكر لحزب مستقبل وطن والجامعة البريطانية على جهودهم في تنظيم هذه القوافل.

من جانبه، أوضح أحمد عبد اللطيف، مدير إدارة القوافل بالجامعة البريطانية، أن القافلة شملت تخصصات متعددة، منها: الأسنان، الرمد، الباطنة، الأطفال، العظام، القلب والصدر، النساء والتوليد، والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى خدمات التحاليل، وإجراء عمليات المياه البيضاء والحول، وتوفير نظارات طبية بالمجان.

حملات توعية للأطفال حول كيفية غسل الأسنان

وأشار عبد اللطيف إلى أن القافلة شهدت توزيع الأدوية بالمجان، وتنظيم حملات توعية للأطفال حول كيفية غسل الأسنان بشكل صحيح، وتوزيع معجون أسنان كهدايا للأطفال.

وأكد أن الجامعة البريطانية ستنظم قافلة طبية كبيرة في محافظة المنيا خلال الشهر المقبل، استجابة لدعوة المحافظ، واستمراراً للتعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة.