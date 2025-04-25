مواعيد غلق المحلات التجارية في الدقهلية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مواعيد غلق المحلات التجارية في الدقهلية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مواعيد غلق المحلات التجارية في الدقهلية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كتب- آية حسنين:

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش وغيرها، اعتبارا من اليوم الجمعة 25 أبريل 2025.

محافظ الدقهلية

بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية في الدقهلية

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المحال والمولات التجارية بالمواعيد المعلن عنها، وتطبيقها يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا، مع السماح بخدمة التوصيل والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة، وفيما يتعلق بالورش داخل الكتل السكنية تكون مواعيد الفتح والإغلاق من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءًا، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة، ويستثنى من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة.

غرف عمليات لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الصيفي في الدقهلية

وكلف محافظ الدقهلية بتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال العامة والكافيهات والورش وغيرها بكل حزم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، والمتابعة من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق حرصا على النظام العام وتطبيق القانون.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا