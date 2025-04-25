مواعيد غلق المحلات التجارية في الدقهلية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كتب- آية حسنين:

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش وغيرها، اعتبارا من اليوم الجمعة 25 أبريل 2025.

بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية في الدقهلية

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المحال والمولات التجارية بالمواعيد المعلن عنها، وتطبيقها يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا، مع السماح بخدمة التوصيل والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة، وفيما يتعلق بالورش داخل الكتل السكنية تكون مواعيد الفتح والإغلاق من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءًا، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة، ويستثنى من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة.

غرف عمليات لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الصيفي في الدقهلية

وكلف محافظ الدقهلية بتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال العامة والكافيهات والورش وغيرها بكل حزم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، والمتابعة من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق حرصا على النظام العام وتطبيق القانون.