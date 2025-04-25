بعد قرار تعيينهما.. توجيهات مهمة من محافظ الدقهلية للسكرتير العام والمساعد

كتب: آية حسنين

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توجيهات جديدة بشأن مهام السكرتير العام والسكرتير المساعد في محافظتي الدقهلية، بعد قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بإجراء حركة تنقلات وتعيينات لسكرتيري العموم والمساعدين، في عدد من المحافظات، في إطار تقييم الأداء وتصعيد الكفاءات.



وهنأ محافظ الدقهلية، كلا من اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير المساعد السابق للمحافظة، على تعيينه سكرتيرا عاما للمحافظة، كما هنأ اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة السنبلاوين لاختياره سكرتيرا عاما مساعدا للدقهلية.

توجيهات جديدة للسكرتير العام والمساعد لمحافظة الدقهلية

وطالب محافظ الدقهلية، كلا من السكرتير العام، والسكرتير المساعد للمحافظة، بعد توليهما المنصبين، ببذل مزيد من الجهد لاستكمال مسيرة النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تواجد جميع القيادات التنفيذية بالشارع ومواقع العمل، لمتابعة المشروعات التنموية وسير العمل والدفع بجهود منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية في مختلف القطاعات التي تمس حياة ومطالب المواطنين بشكل أساسي.





وأعرب كلا من السكرتير العام والمساعد عن سعادتهما وتقديرهما، لتوليهما المنصب الجديد، مؤكدين أنهما سيعملان على استكمال مسيرة العمل الجاد بالإدارة المحلية والنهوض بالمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وتحقيق إنجازات في كل الأعمال والمهام المكلفين بها، كما أعربا عن تقديرهما لثقة القيادة السياسية في اختيارهما، وتقديرهما لدعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال مسيرة عملهم السابقة.