فيروز أركان تروّج لأغنيتها الوطنية «أنا حرة» احتفاء بذكرى تحرير سيناء

كتب: ياسمين محمود

روّجت الفنانة فيروز أركان لأحدث أعمالها الوطنية بعنوان «أنا سينا.. أنا حرة ولو هيحاولوا 100 مرة»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، إذ نشرت مقطعًا من الأغنية احتفاءً بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

وظهرت في الفيديو الدعائي للأغنية معلّقة: «أعبر عن قمة فخري وسعادتي، وكلي شرف لمشاركتي بأغنية لوطني الحبيب وأرض مصر الغالية سيناء، بمناسبة تحريرها، والتي جعلت كل جيل من أجيال مصر فخورًا ورأسه دائمًا مرفوعًا أمام العالم أجمع، وأنا ابنة هذا الوطن الغالي، كلي فخر بهذا العمل المميز الذي جعل سيناء تتحدث عن نفسها».

كلمات أغنية «أنا سينا»

الأغنية من كلمات الشاعر محمد جميل، وألحان عزيز الشافعي، ومونتاج وإخراج طارق عبد الواحد وتمام يونس، ومن إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وقد حققت تفاعلًا واسعًا ونسب مشاهدة مرتفعة فور طرحها، بالتزامن مع احتفالات الدولة والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي:

«أنا الأرض اللي ليها تاريخ

أنا الحاضر.. أنا بكرا

أنا القصة اللي عايشة سنين

ومش بتموت ومش ذكرى

أنا اللي تشوفني لو مرة

هتعرفني.. وتوصفني

أنا السر اللي مش مفهوم

ولو جيت يوم.. هتفهمني

أنا سينا.. أنا حرة

بقولها وأعيدها 100 مرة

أنا سينا.. أنا حرة

ولو هيحاولوا 100 مرة

أنا مصرية.. راسي لفوق

ومين يقدر على المصري

أنا شعبي في ضهر الجيش

وكل الشعب جيش مصري

أنا الأرض اللي مروية

بدم الغالي.. دم الشهداء

وأنا عمري ما بنسى شهيد

في كل بطولة أنا شاهدة

أنا اللي ملامحي محفورة

على وشوش كل أجيال مصر

وليّا في كل بيت صورة

بطل مصري.. بعلامة النصر».

من هي فيروز أركان؟

وانطلقت فيروز أركان في مشوارها الغنائي من خلال أغنية «متستغربش»، التي كانت أولى خطواتها الفنية، من كلمات عمر الجارم، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، ولفتت بها الأنظار إلى خامة صوتها وإحساسها المختلف.

وتوالت أعمالها بإصدار ألبومها الأول «بينك وبيني»، والذي تعاونت خلاله مع الملحن والموزع الموسيقي عزيز الشافعي، وحقق الألبوم حضورًا مميزًا بين الجمهور والنقاد.

وفي أحدث ظهور فني لها، طرحت أغنية "مخدوعة"، من كلمات عبدالرحمن محمد، وألحان مادين، وتوزيع أسامة عبدالهادي، لتؤكد على تنوعها الفني واستمرارها في تقديم أعمال تمس الواقع وتخاطب الوجدان.