«التنمية المحلية»: قدمنا تعديلا تشريعيا يتيح للمتصالحين على المخالفات الإحلال والتجديد

يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة خلال الفترة المقبلة بالنسبة لكل الحالات التي أنهت التصالح وحصلت على نموذج «8» النهائي، حيث تتم حاليًا تعديلات تشريعية تسمح لتلك الحالات بصب السقف، وأيضًا السماح بالإحلال والتجديد، خاصة للحالات الموجودة خارج الحيز العمراني.

تسهيلات لإنجاز ملف التصالح

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إن هناك تعديلًا تشريعيًا قدمته وزارة التنمية المحلية لمجلس الوزراء بشأن إتاحة الفرصة لكل من تصالح باستكمال أعمال البناء بصب السقف على ذات المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، للتيسير على المواطنين، لافتًا إلى أن التنمية المحلية مع الجهات المختصة تعمل على تقديم تسهيلات كبيرة لإنجاز ملف التصالح.

مواجهة مخالفات البناء

وفي سياق متصل، تشهد الفترة الراهنة اجتماعات بين ممثلين من وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان مع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة أي عراقيل تواجه التصالح، حيث يتم حاليًا إجراء تعديلات على قانون الزراعة، خاصة ما يتعلق بالإحلال والتجديد لحالات التصالح خارج الحيز العمراني، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الحالات الجادة في تقنين الوضع، مما يحدث انفراجة كبيرة في قانون التصالح ويحد من مخالفات البناء.