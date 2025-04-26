الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. طريقتان بخطوات بسيطة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وذلك للمُستفيدين من البرنامج، عبر الموقع الرسمي للوزارة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ووفقًا لما حددت الوزارة يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال الهاتف المحمول.

وتوضح الوزارة إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال الدخول على البوابة الخاصة بالاستعلام والشكاوي والقيام بإدخال الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا والضغط على استعلام، وبعدها مباشرة ستظهر النتيجة وإذا كان قد أُضيف الشخص للقائمة الجديدة أم لا.

كما أنه يُمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرقم التالي: «19524» من أي هاتف محمول أو تليفون أرضي، واتباع التعليمات والخطوات التي سيسمعها، ثم يعرف النتيجة.

وتصرف وزارة التضامن معاش تكافل وكرامة للأسر المُستفيدة منتصف كل شهر، وفقًا لما حددت الوزارة والتي يكون عدد المُستفيدين منها 5.2 مليون مواطن.