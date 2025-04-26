فيلم فار بـ 7 ترواح مهدد بالسحب من السينما بعد بيع 79 تذكرة فقط

فيلم فار بـ 7 ترواح مهدد بالسحب من السينما بعد بيع 79 تذكرة فقط

فيلم فار بـ 7 ترواح مهدد بالسحب من السينما بعد بيع 79 تذكرة فقط

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم فار بـ 7 ترواح جاء يوم أمس في المركز الخامس والأخير، حيث اكتفى ببيع 79 تذكرة فقط لا غير مما يجعله مهددا بالسحب من السينما، مشيرا إلى أنه حقق إيرادات في شباك التذاكر بلغت 9 آلاف و804 جنيهات.

وينافس فيلم فار بـ 7 ترواح في شباك التذاكر بجانب عدد من الأفلام، من بينها نجوم الساحل لأحمد داش والصفا الثانوية بنات لعلى ربيع وسيكو سيكو لعصام عمر واستنساخ لسامح حسين.

ويشارك في فيلم فار بـ 7 ترواح عدد من الفنانين من بينهم سليمان عيد وإدوارد ومحمود حافظ وأحمد فتحي وإبراهيم السمان وعدد آخر من الفنانين.

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