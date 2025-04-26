«النقل» تعلن تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري.. يشمل 14 محطة

أعلنت وزارة النقل، الأماكن التي تخدمها محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري في مرحلته الأولى التي يبلغ طولها 35 كم، والممتدة من محطة أكاديمية الشرطة، وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حيث تشتمل تلك المرحلة على عدد 14 محطة.



- محطة «إسكندرية الزراعي» وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة طريق مصر «إسكندرية الزراعي» والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.

- محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم منطقة الشرقاوية والقادمين من القرى التابعة مثل ميت حلفا وميت نما وتوابعهم.

- محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المتجه إلى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.

- محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاه وتخدم المحطة منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة وكذلك شارع نادي اسكو وتوابعهم من القرى والعزب.

- محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مسطرد وترعة الإسماعيلية وطريق الإسماعلية الزراعي وطريق بلبيس والمتجهين إلى الأميرية والمطرية.

- محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة الخصوص والعزب التابعة لها.

- محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة وتتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.

- محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعهم.

- محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس وتوابعهم من القرى والعزب.

- محطة الفريق إبراهيم عرابي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة شارع الـ100 كما تخدم منطقة الحرفيين و توابعهم.

- محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة السلام وموقف السلام وكذلك مدينة النهضة واستاد السلام.

- محطة عدلي منصور وهي محطة غير نمطية تخدم المحطة منطقة عدلي منصور والقادمين من جسر السويس والهايكستيب والعبور وطريق الإسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلي منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

- محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاهو تخدم المحطة طريق «القاهرة - السويس» والقادمين من مدينة نصر والماظة والمتجهين إلى التجمع الأول والعاصمة الإدارية.



- محطة أكاديمية الشرطة: وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاه، وتخدم المحطة منطقة الزهراء مدينة نصر والتجمع الأول وأكاديمية الشرطة.

تواصل الهيئة العامة للطرق والكباري تسيير أتوبيسات المشروع في مسار المرحلة الأولى لتدريب كل سائقي الأتوبيسات على المسار وأماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وحيث قامت الهيئة بتسيير 10 أتوبيسات مع بدء تجارب تدريب سائقي اتوبيسات مشروع الأتوبيس الترددي BRT تلاها تسيير 20 أتوبيس وصولا إلى تسيير 50 أتوبيس حتى الان.

وحيث تأتي هذه الخطوة بعد الاطمئنان على جاهزية المرحلة الأولى من المشروع للتشغيل خلال المرحلة القادمة وتحديد منظومة العمل الخاصة به وكيفية الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادمون من وإلى الطريق الدائري، وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات سواء عبر كباري المشاه أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس.

وكذلك التأكيد على أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي وهذه الأتوبيسات منتجة محليًا في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.