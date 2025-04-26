أمين مجمع البحوث الإسلامية: بناء العقل درع مواجهة الشرود عن الدين

قال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن بناء الأوطان مرهون ببناء أركان الإنسان، والقرآن الكريم بما نحتاج إليه في العصر الحديث.

وأوضح أن بناء الإنسان مرهون بالدين والعرض والنفس والعقل والمال ، وينبثق فكر بناء الإنسان في الإسلام من العقل، والأزهر بين لنا أن المعولين بالهدم أشبهت عقولهم ببيوت العنكبوت، وقد ظهر منهج الأزهر على يد كبار العلماء كالإمام السنوسي وعلى العدوي والباجوري والدوسوقي.

بناء العقول لحماية الأوطان

وأضاف خلال مؤتمر جامعة الأزهر أن البناء الصحيح للعقل هو درع في مواجهة الشرود عن الدين الصحيح، والعقل ضروري لفهم الدين والتفريق بين الحق والباطل، مؤكدا أن بناء العقول ضرورة في حماية الأوطان وبنائها، ونحن حاليا في الحاجة لبناء أجيال قادرة على الإبداع والابتكار.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تحت عنوان «بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة»، بحضور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ونظير عياد، مفتي الجمهورية، وسلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبمشاركة لفيف من علماء وقيادات الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.