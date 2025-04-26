مفتي الجمهورية: يجب التكاتف لمواجهة فوضى الفتاوى

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن مؤتمر بناء الإنسان يأتي في إطار دور جامعة الأزهر في بناء المجتمع، وكذلك مناقشة التحديات الوطنية والدينية والمجتمعية والتوعوية التي تواجه الإنسان وتزداد في تطورها مع تطور وسائل التواصل والاتصال.

تداعيات العولمة الثقافية

وأوضح «عياد»، في كلمته بمؤتمر جامعة الأزهر، أن العولمة الثقافية من أهم المؤثرات في تغير سلوكيات الإنسان، لافتا إلى خطورة فوضى الفتاوي التي انتشرت مؤخرا، بما يتطلب مزيدا من التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات الراهنة.

وأكد مفتي الجمهورية خلال مؤتمر جامعة الأزهر، أن المؤسسات الدينية بذلت جهودا كبيرة لبناء الإنسان المعاصر، مطالبا باستثمار الجهود في إطار من التعاون والتنسيق المؤسسي الشامل وفي سياق المبادرات الفردية أيضا.

مؤتمر بناء الإنسان

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تحت عنوان«بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة»، وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبمشاركة عدد من علماء وقيادات الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.