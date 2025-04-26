مواليد 5 أبراج يترددون في اتخاذ القرارات.. «حياتهم ماشية بالمسطرة»

كتبت: نرمين عزت

نتخذ آلاف القرارات يوميًا، من البسيطة إلى تلك التي تغير حياتنا، ولكن قدراتنا على اتخاذ القرارات تختلف من شخص لآخر، فالبعض يستطيع الحسم خلال دقائق، ولكن هذا ليس حال آخرين الذين يميلون إلى التفكير المُفرط، وينتمون لبعض الأبراج مثل الميزان والعذراء والجوزاء والحوت وغيرهم، وفق موقع «myinnercreative»، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

5 أبراج الأكثر تفكيرًا قبل اتخاذ القرار

يشتهر مولود برج العذراء بطبيعته التحليلية والاهتمام بالتفاصيل وهو أحد الأبراج الفلكية الأكثر تفكيرا، إنهم من النوع الذي يزن جميع الإيجابيات والسلبيات قبل اتخاذ أي قرار، مهما بدا بسيطًا، هذا لأنهم يسعون جاهدين للكمال في كل ما يفعلونه، وترك الأمور للصدفة ليس خيارًا بالنسبة لهم.

التفكير المفرط لدى برج العذراء أشبه بالتنفس، إنه غريزة طبيعية. يُحللون كل موقف بدقة، ويتأملون في سيناريوهات ونتائج مختلفة، كما يمكن أن يؤدي هذا إلى شلل التحليل ، حيث ينشغلون كثيرًا بالتفكير المفرط لدرجة أنهم يكافحون من أجل اتخاذ القرار.

هذا التفكير المتأني يجعل برج العذراء جديرًا بالثقة بشكل لا يُصدق، عندما يتخذون قرارًا أخيرًا، يمكنك الوثوق بأنه مدروس جيدًا وأنه الخيار الأمثل، لذا، إذا رأيت برج العذراء غارقًا في أفكاره، فاعلم أنه ربما يحاول فقط اتخاذ أفضل قرار ممكن، تفكيرهم الزائد هو انعكاس لرغبتهم في الكمال وخوفهم من ارتكاب الأخطاء.

الميزان

يُعرف أصحاب برج الميزان بهوسهم بالتوازن والانسجام، لكنهم غالبًا ما يقعون في فخ الإفراط في التفكير. إنهم أكثر من يسعون لإرضاء الناس في عالم الأبراج، وهدفهم الرئيسي هو إسعاد الجميع، وعملية اتخاذ القرار بالنسبة لمولود الميزان عملية صعبة، سيُقيّم جميع الاحتمالات بدقة، قلقًا بشأن تأثير كل قرار على من حوله.

غالبًا ما يجدون أنفسهم يتأرجحون بين الخيارات، ويحاولون بشكل يائس العثور على التوازن المثالي، كما أن تفكيرهم المفرط نابع من مصلحتهم - فهم ببساطة لا يريدون إزعاج أحد أو إثارة الخلاف. ومع ذلك، قد يؤدي أحيانًا إلى التردد، والتباطؤ في اتخاذ القرارات، والتوتر غير الضروري.

الجوزاء

يُعرف الجوزاء بطبيعتهم المزدوجة، وهذا ينطبق أيضًا على اتخاذ القرارات. فعقولهم تعجّ دائمًا بأفكار وخواطر مختلفة، مما قد يؤدي إلى الإفراط في التفكير، إنهم يحبون استكشاف جميع الاحتمالات، ويستطيعون بسهولة رؤية كلا الجانبين في أي موقف. ومع أن هذا قد يكون مفيدًا، إلا أنه يُصعّب عليهم اتخاذ قرار واحد.

السرطان

السرطان بطبعه عاطفي، وهذا يدفعه غالبًا إلى الإفراط في التفكير في المواقف، يميل إلى التفكير في الأمور ، وتكرار السيناريوهات مرارًا وتكرارًا في رأسه، بدافعٍ من مشاعرهم الجياشة، غالبًا ما يقلق مرضى السرطان بشأن تأثير قراراتهم على الآخرين عاطفيًا. قد يقضون ساعات، بل أيامًا، يفكرون في قرارٍ ما، قلقين من التسبب في ضائقة عاطفية لأنفسهم أو للآخرين.

برج الحوت

الحوت حالمون ومثاليون في أعماقهم، مما قد يؤدي غالبًا إلى نوبات من التفكير المفرط، لديهم عوالم داخلية غنية، ويقضون وقتًا طويلًا في التفكير في أسئلة الحياة الكبرى، وعندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات، غالبًا ما يفكر الحوت كثيرًا لأنه يشعر بالقلق بشأن اتخاذ الاختيار الخاطئ واحتمال تدمير رؤيته المثالية للمستقبل.