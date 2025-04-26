شوف الزهور واتعلم.. أسرار وخطوات زراعة الورد

شوف الزهور واتعلم.. أسرار وخطوات زراعة الورد

شوف الزهور واتعلم.. أسرار وخطوات زراعة الورد

كتبت - نرمين عزت

رغم مشقة المهنة، يحسده عليها الكثيرون، فلا تذهب رائحة الورد عن أنفه، يقضي معها أكثر ما يمضيه مع أسرته، وتبعث في نفسه سكينة وسعادة لا تقدر بثمن، منذ 10 سنوات خطت قدما أحمد رمضان مشتل زهور «ميت حبيب» في مركز سمنود بمحافظة الغربية لأول مرة ارتاح للمكان وقرر أن يعمل في المهنة الأحب إلى قلبه «الزراعة»، لا سيما زراعة الورد، وبمرور الوقت اكتسب خبرة كبيرة بأنواعه، فينقسم الورد البلدي إلى نوعين، أحدهما ذو رائحة قوية، وتقع زهرته بعد يومين من ظهورها، والآخر للزينة ورائحته ضعيفة، لكن زهرته تستمر قرابة 10 أيام حتى تذبل.

هناك الفل، الياسمين، مسك الليل ومسك النهار، تتفتح أزهارها مع بداية الربيع، وتستمر طوال الصيف، وأشجار تطرح زهوراً مثل الأكاسيا والبونسيانا، بخلاف أزهار الموالح والريحان، والجهنمية وغيرها من الأنواع التي تختلف زراعتها عن أي نبات آخر في التوقيت، والطريقة والتطعيم، وأسرار أخرى كشفها لـ «الوطن».

تفاصيل زراعة الورد البلدي

يروي «رمضان» تفاصيل زراعة الورد، وخاصة البلدي؛ في يناير وفبراير، تكون زراعته على شكل عقلية، حيث تأخذ بعين الاعتبار من عود قديم ثم يزرعها، وبمرور الوقت تصبح عودًا دون نشوء أي ورد، ويسمى «نسر» ومن ثم يأتي الشعير قبل ذلك، الذي يحتوي على نوع الورد وخصائصه ليشعر بالضوء.

الورد

لا تتأخر عملية زراعة الشعر في المنازل إلا لفترة وجيزة بالإضافة إلى: «الورد البلدي تختلف زراعته عن الفل والياسمين الذي يعتبر زهرة زينة فقط، وهناك شجرة تكبر وتكون لها زهور الورد، لكن الورد البلدي يختلف ألوانه بين الأصفر والأحمر وبينك».

زراعة الورد- تصوير ماهر العطار

احتياجات الزهرة وتطعيمها

وبحسب وصف «أحمد»، فقد حدد بعض أنواع التطعيم عن طريق التغطية بـ«كيس بلاستيك»، وطرق أخرى مختلفة يحددها البستاني، وفقاً لنوع وطبيعة واحتياجات الزهرة أو الثمرة المراد زراعتها، وبعد تطعيم العود، يتم قص العودة الوردية المتوقعة في «إصيص» أو أي مكان مناسب في شهر مارس أو أبريل، الفرصة لفتح الورود، وفي النهاية، تتفتح الزهور مقابلها وعروضها الزكية، وتختلف مدة بقائها على العود حسب أنواعها وخصائصها.

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