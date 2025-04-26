«وعيك قوتك».. اعرف حالات طلب الطلاق بسبب الزوجة الثانية في قانون الأحوال الشخصية

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توعية المواطنين بحقوقهم التي أقرها لهم القانون، وذلك من خلال النشرة القانونية والتي تصدرها تحت شعار «وعيك قوتك»، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وسطلت وزراة الشباب والرياضة الضوء على قانون الأحوال الشخصية، رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، وخاصة المادة 11 مكرر مضافة، والمتعلقة بحقوق الزوجة في الطلاق إذا تزوج عليها زوجها دون إبلاغها بذلك.

حالات طلب الزوجة الطلاق في قانون الأحوال الشخصية

ونصت المادة 11 مكرر من قانون الأحوال الشخصية، على أنه «على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول».

حالات طلب الطلاب بسبب الزيجة الثانية

كما أوضحت المادة 11 مكرر أنه «يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها، ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة».

متي يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق

وأضافت أنه «يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك».