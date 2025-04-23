حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة.. تقلبات في الأحوال الجوية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس الموافق 24 أبريل، إذا يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس ليلا، معتدلة فى أول الليل، مائلة للبرودة فى آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل.

حالة الطقس

وتسقط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

وتسجل درجات الحرارة غدا النسب الآتية:

الإسكندرية: العظمى 23، الصغرى 14

العلمين: العظمى 22، الصغرى 14

مطروح: العظمى 21، الصغرى 13

السلوم: العظمى 22، الصغرى 13

سيوة: العظمى 28، الصغرى 15

رأس غارب: العظمى 33، الصغرى 23

الغرقة: العظمى 33، الصغرى 21

سفاجا: العظمى 34، الصغرى 22

مرسى علم: العظمى 34، الصغرى 23

شلاتين: العظمى 36، الصغرى 23

حلايب: العظمى 33، الصغرى 22

أبو رماد: العظمى 33، الصغرى 23

رأس حدربة: العظمى 36، الصغرى 25

الفيوم: العظمى 31، الصغرى 19

بني سويف: العظمى 32، الصغرى 18

المنيا: العظمى 32، الصغرى 18

أسيوط: العظمى 33، الصغرى 20

سوهاج: العظمى 39، الصغرى 22

قنا: العظمى 41، الصغرى 23

الأقصر: العظمى 44، الصغرى 23

أسوان: العظمى 44، الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 42، الصغرى 23

أبو سمبل: العظمى 44، الصغرى 23

القاهرة: العظمى 28، الصغرى 18

العاصمة الإدارية: العظمى 29، الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 29، الصغرى 17

بنها: العظمى 28، الصغرى 17

دمنهور: العظمى 26، الصغرى 16

وادي النطرون: العظمى 26، الصغرى 17

كفر الشيخ: العظمى 29، الصغرى 17

المنصورة: العظمى 29، الصغرى 17

الزقازيق: العظمى 29، الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 29، الصغرى 17

طنطا: العظمى 27، الصغرى 16

دمياط: العظمى 23، الصغرى 16

بورسعيد: العظمى 23، الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 29، الصغرى 17

السويس: العظمى 29، الصغرى 17

العريش: العظمى 25، الصغرى 16

رفح: العظمى 23، الصغرى 16

رأس سدر: العظمى 30، الصغرى 19

نخل: العظمى 26، الصغرى 10

نويبع: العظمى 32، الصغرى 18

طابا: العظمى 32، الصغرى 19

كاترين: العظمى 26، الصغرى 10

الطور: العظمى 32، الصغرى 19

شرم الشيخ: العظمى 32، الصغرى 22