281 إصابة.. انفجار كبير يهز جنوب إيران «فيديو»

كتب: حسن رمضان

هز انفجار كبيرا، ظهر اليوم، ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس الواقعة جنوب إيران، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية، إن انفجار إيران، أسفر عن إصابة 281، فيما تسبب الانفجار في وقوع أضرار مادية جسيمة.

🇮🇷 A powerful explosion has rocked Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, southern Iran. Residents reported the blast shook the ground and was audible in nearby towns. The cause and any casualties remain unclear. Hormozgan province’s crisis management chief said, "A strong… https://t.co/2UwPy42aOZ "> pic.twitter.com/2UwPy42aOZ

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قالت في وقت سااق من اليوم، إن انفجار إيران، ناجم عن انفجار خزان وقود في ميناء الشهيد رجائي لسبب غير معروف، فيما علقت السلطات جميع أنشطة الميناء مؤقتاً حتى تتمكن القوات الأمنية وفرق الإنقاذ من السيطرة على الوضع بشكل كامل.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقاطع فيديو، أظهرت آثار انفجار إيران، الذي هز جنوب البلاد، ما أسفر عن إصابة 281 شخصا.

BREAKING | A massive explosion has been reported at the Port of Shahid Rajaee, one of two sections within the Port of Bandar Abbas, located on the north shore of the Strait of Hormuz in southern Iran.



According to Mehr News Agency, a fuel tank in the port exploded due to unknown… https://t.co/vN8r4yHyCT">pic.twitter.com/vN8r4yHyCT