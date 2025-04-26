أسعار الذهب اليوم السبت في محال الصاغة.. آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم السبت في محال الصاغة.. آخر تحديث
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كشفت الشعبة العامة للمجوهرات، عن أسعار الذهب عيار 21 اليوم السبت 26-4-2025 في مصر، مع بداية التعاملات المسائية، وذلك في مختلف محال الصاغة، إذ يغلب على صناعة المشغولات الذهبية استخدام الذهب عيار 21، الذي سجل سعره اليوم في الأسواق لدى محال الصاغة 4773 جنيها للشراء دون احتساب سعري المصنعية والضريبة.
أسعار الذهب اليوم
وأعلنت الشعبة، منذ قليل، آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم؛ إذ سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم السبت بمحلات الصاغة المصرية ما يلي:
أسعار الذهب في مصر عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 5455 جنيها للشراء، و5431 جنيها للبيع دون مصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 21
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4773 جنيها للشراء، و4753 جنيها للبيع دون مصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 4091 جنيها للشراء، و4074 جنيها للبيع دون مصنعية.
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 3184 جنيها للشراء، و3164 جنيها للبيع دون مصنعية.
سعر الأونصة الذهبية
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 3319 جنيها للشراء، و3318.5 جنيه للبيع.
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