أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 في الصاغة.. تحديث جديد لعيار 21

أعلنت شعبة الذهب تراجع أسعار جميع الأعيرة في السوق المحلية، بما في ذلك عيار 21 الأكثر رواجًا واستخدامًا في صناعة الشبكة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر، كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية بآخر تحديث

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5497 جنيها للشراء، مقابل 5589 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث إلى 4810 جنيهات، مقابل 4890 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في آخر تحديث 4123 جنيهًا للشراء، مقابل 4097 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي

وسجل الجنيه الذهب الآن 38 ألفا و480 جنيهًا للشراء، مقابل 39 ألفا و120 جنيهًا للبيع.