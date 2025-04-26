سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 26-4-2025 في مصر

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 26-4-2025 في مصر

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 26-4-2025 في مصر

أعلنت الشعبة العامة للمجوهرات، عن سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 26-4-2025 في مصر، في بداية التعاملات الصباحية وذلك في مختلف محال الصاغة، ويغلب علي صناعة المشغولات الذهبية استخدام الذهب عيار 21، ليسجل نحو 4780 جنيها للشراء، و4760 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وأشارت الشعبة في أخر تحديثات لها، الي أسعار الذهب للمشغولات عيار 21 اليوم السبت 26-4-2025 في محلات الصاغة المصرية، في بداية التعاملات اليومية، وذلك وفق آخر تحديث معلن من جانب شعبة الذهب والمجوهرات، والتي جاء كالتالي:

سعر-الذهب-اليوم-في-السعودية

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 5463 جنيها للشراء، و5439 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4780 جنيها للشراء، و4760 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 4097 جنيه للشراء، و4080 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 3187 جنيها للشراء، و3176 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، نحو 38240 جنيها للشراء، و38220 جنيها للبيع.

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