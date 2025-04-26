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مشروبات تساعد على امتصاص فيتامين د.. و 3 أطعمة احرص على تناولها

مشروبات تساعد على امتصاص فيتامين د.. و 3 أطعمة احرص على تناولها

مشروبات تساعد على امتصاص فيتامين د.. و 3 أطعمة احرص على تناولها

تساعد الأطعمة التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية، مثل الدهون والمغنيسيوم، جسمك على امتصاص فيتامين د، لكن كن مدركًا أنه من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين د من الطعام وحده، لكن مزجه مع عناصر غذائية أخرى يساعد جسمك على امتصاص المزيد من هذا العنصر الغذائي الأساسي، ويمكن معرفة بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على امتصاص المزيد من فيتامين د وفقًا للموقع الإخباري الأمريكي «today».

مصادر الحصول على فيتامين د

تكمن مشكلة الحصول على فيتامين د، في أنه لا يتوفر بكثرة في العديد من الأطعمة، إذ يمكنك العثور عليه في سمك السلمون، بالإضافة إلى صفار البيض والحليب والزبادي، على سبيل المثال، إلا أننا نحصل على معظم فيتامين د الذي نحتاجه من أشعة الشمس المباشرة.

مشروبات تساعد على امتصاص المزيد من فيتامين د

- الفطر الهندي

مع فوائد الكالسيوم والبروبيوتيك، يعد مشروب الحليب المخمر اللذيذ المعروف باسم الفطر الهندي أو لبن الكفير، خيارًا مفيدًا آخر لتناوله مع فيتامين د، ويمكنك استخدامه كبديل للحليب أو الزبادي وتناوله مع حبوب الإفطار أو الجرانولا المفضلة لديك للحصول على وجبة غنية بالبروتين والكالسيوم.

- حليب البقر

حليب البقر، المعروف بغناه بالكالسيوم وكونه مدعمًا بفيتامين د، يوفر مزيجًا ممتازًا من العناصر الغذائية لصحة العظام، اختر النوع الذي يحتوي على 2٪ دسم أو كامل الدسم لمساعدة جسمك على الاستفادة من فيتامين د.

أطعمة تساعد على امتصاص فيتامين د

الفول السوداني

يوفر كلٌّ من الفول السوداني وزبدة الفول السوداني بروتينًا مُشبِعًا، ودهونًا صحية للقلب، وقليلًا من الألياف، ونسبة جيدة من المغنيسيوم، وتناولهما مع مكملات فيتامين د يُساعد جسمك على الاستفادة منه، وإذا كنتَ من محبي زبدة الفول السوداني، فاحرص على اختيارها بدون سكر مُضاف.

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