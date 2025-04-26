- الفطر الهندي

مع فوائد الكالسيوم والبروبيوتيك، يعد مشروب الحليب المخمر اللذيذ المعروف باسم الفطر الهندي أو لبن الكفير، خيارًا مفيدًا آخر لتناوله مع فيتامين د، ويمكنك استخدامه كبديل للحليب أو الزبادي وتناوله مع حبوب الإفطار أو الجرانولا المفضلة لديك للحصول على وجبة غنية بالبروتين والكالسيوم.

- حليب البقر

حليب البقر، المعروف بغناه بالكالسيوم وكونه مدعمًا بفيتامين د، يوفر مزيجًا ممتازًا من العناصر الغذائية لصحة العظام، اختر النوع الذي يحتوي على 2٪ دسم أو كامل الدسم لمساعدة جسمك على الاستفادة من فيتامين د.

أطعمة تساعد على امتصاص فيتامين د

الفول السوداني

يوفر كلٌّ من الفول السوداني وزبدة الفول السوداني بروتينًا مُشبِعًا، ودهونًا صحية للقلب، وقليلًا من الألياف، ونسبة جيدة من المغنيسيوم، وتناولهما مع مكملات فيتامين د يُساعد جسمك على الاستفادة منه، وإذا كنتَ من محبي زبدة الفول السوداني، فاحرص على اختيارها بدون سكر مُضاف.