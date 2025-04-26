خطوات استبدال عداد الكهرباء القديم والمستندات المطلوبة

خطوات استبدال عداد الكهرباء القديم والمستندات المطلوبة

خطوات استبدال عداد الكهرباء القديم والمستندات المطلوبة

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من المُستندات المطلوبة للتمكّن من استبدال عداد الكهرباء القديم والمُعطل بعداد آخر جديد يعمل بنظام الدفع المُسبق وذلك للتمكن من تحسين تجربة المُستهلكين.

خطوات استبدال عداد الكهرباء القديم

ووفقًا لما حددته وزارة الكهرباء، فإنّه لاستبدال عداد الكهرباء القديم بآخر جديد يجب التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المعنية بمحل الوحدة السكنية التابع لها الفرد، ثم اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية يقدم الشخص مالك العداد جميع المُستندات المطلوبة والتي من بينها «صورة من البطاقة الشخصية، وعقد الملكية الخاصة بالوحدة المراد تغيير عدادها».
  • تقديم طلب رسمي لشركة توزيع الكهرباء المعنية بمحل الوحدة السكنية التابع لها الفرد لتحويل العداد.
  • دفع الرسوم المطلوبة.
  • يتمّ بعدها تسليم المُستهلك العداد الجديد والذي يُمكنه بعد ذلك شحنه بطريقة سهلة بمبلغ مالي بداية من 10 جنيهات.

حالات استبدال العداد القديم

كما أنَّ وزارة الكهرباء حددت عددًا من الحالات التي يمكن بها استبدال عداد الكهرباء القديم بآخر جديد مسبوق الدفع وهي كالآتي:

  • إذا تجاوز تأخر الشخص المستهلك 30 يومًا من تاريخ السداد.
  • في حالة تم تغيير النشاط أو الموقع دون إبلاغ الوزارة.
  • في حالة إتلاف الأختام الموجودة على العداد.

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