رئيس «الصحفيين العمانيين»: 60 يوما لا تكفي لحسم المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران

قال الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، إن الملف النووي الإيراني من الملفات المعقدة في المنطقة، لافتًا إلى أن انتقال المفاوضات إلى روما قبل مسقط كان بهدف إشراك دول الاتحاد الأوروبي فيها، مؤكدًا أنه بجانب الاجتماعات الثلاثة كانت هناك لقاءات صغيرة وزيارات، مؤكدًا أن الأحداث على الساحة جاءت نتيجة اتصالات عدة.

وأضاف العريمي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مدة الـ60 يوما التي تطرق ترامب إليها للمفاوضات لا تكفي لأن المفاوضات بشأن هذا الملف في عهد باراك أوباما كانت لمدة سنة و8 أشهر، مستطردًا أن معظم المؤشرات تعطي قناعة بأن كلا الطرفين لا يريد الذهاب إلى مربع الحرب.

ملف الصواريخ الباليستية أخطر من الملف النووي الإيراني

وأشار إلى أن واشنطن وطهران لديهم قناعة بوجوب حل هذه المشكلة، وهذا يسهم في توفير جهد كبير في هذه المفاوضات على الوسيط العماني، وعلى كلا الطرفين، مؤكدًا أن ملف الصواريخ الباليستية التي طورتها إيران خلال السنوات الماضية ربما يكون أخطر من الملف النووي.