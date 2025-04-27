سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 27-4-2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي عن تحديث جديد في سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 27-4-2025 مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في البنك الأهلي نحو 13.84 جنيه للشراء، مقابل 13.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتداول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في مختلف البنوك العاملة بمصر، بحسب آخر تحديثات معلنة عبر مواقع البنوك الرسمية كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري



تحدد سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عند 13.84 جنيه للشراء مقابل 13.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية



سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية مستوى 13.84 جنيه للشراء مقابل 13.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري



قُدر سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر بقيمة 13.84 جنيه للشراء مقابل 13.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان



استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان عند 13.84 جنيه للشراء مقابل 13.88 جنيه للبيع.