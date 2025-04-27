إنشاء 2064 وحدة سكنية ومدرسة وحضانة وسوق تجارية في السويس الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بمشروعات المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، والتي تشمل مشروعات سكنية وخدمية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، وتوصيل الغاز، بجانب طرح أراضي الفرص الاستثمارية بهدف توفير مجتمع عمراني وتنموي متكامل.



ووجه «الشربيني» بضرورة المتابعة الدؤوبة لتنفيذ المشروعات على الأرض، والالتزام بالمواعيد والمواصفات القياسية في تنفيذ مختلف الأعمال، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشطيبات، مؤكداً أن ملامح المدينة المتكاملة باتت واضحة، وقريبًا سنشهد اكتمال أولى مراحل الإنجاز.

مشروعات المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة

وفي السياق نفسه، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسؤولو الجهاز، مشروعات المرحلة العاجلة للمدينة على مساحة 300 فدان، حيث تابعت رئيس الجهاز أعمال تنفيذ 86 عمارة سكنية توفر 2064 وحدة بمساحات تصل إلى 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب والمرافق والخدمات.

وتفقدت رئيس الجهاز إحدى الوحدات السكنية من الداخل، مشيرةً إلى أن معايير السكن الجيد يتم تنفيذها، سواءً من حيث المساحات أو التشطيبات الداخلية والخارجية، أو حتى جودة المرافق والخدمات المحيطة.



وتابع مسؤولو الجهاز في جولتهم، مشروع السوق التجارية الذي يضم 8 محال لتوفير الخدمات الأساسية، ومدرسة تعليم أساسي تضم 33 فصلًا، بالإضافة إلى حضانة تخدم الأسر المقيمة، وكذا خزان تكديس مياه بسعة 10,000 متر مكعب لتعزيز كفاءة شبكات المياه، وأعمال توصيل الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة طاقة، وتنفيذ شبكة الكهرباء وفقًا لأقصى معايير السلامة المهنية والجودة، ومحطة المعالجة المدمجة بطاقة 1000 م³/يوم، والتي تم الانتهاء منها وجارٍ استلامها لاستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا في ري المسطحات الخضراء.



كما شملت الجولة متابعة مشروعات التأهيل ورفع كفاءة الطرق بالحي الصناعي بعتاقة، بما يتماشى مع خطة تطوير شبكة طرق داخلية قوية تدعم حركة النقل والصناعة.

السويس الجديدة من مدن الجيل الرابع

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن مدينة السويس الجديدة باعتبارها من مدن الجيل الرابع، تمثل نموذجًا عمرانيًا متكاملًا يجمع بين السكن والخدمات والبنية التحتية الذكية، ما يجعلها مؤهلة لاستقبال السكان والمستثمرين في آنٍ واحد.



