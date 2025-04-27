ليفربول يحلم بالتتويج بطلا للدوري الإنجليزي الليلة.. هل يفعلها الملكي؟ (فيديو)

كتبت: رشا فؤاد

كل الطرق تقود إلى ملعب أنفيلد الليلة، حيث الموعد مع التاريخ والفرصة التي لا تعوض، ففريق ليفربول بقيادة أرني سلوت يقف على بعد نقطة واحدة فقط من تحقيق حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه المجيد.

قناة القاهرة الإخبارية عرضت تقريرا بعنوان «ليفربول يسعى للتتويج في مباراة حاسمة أمام توتنهام.. هل يكون الفريق الملكي؟»، مسلطًا الضوء على اقتراب تحقيق حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

هل يُتوج الملكي بلقب الدوري الإنجليزي؟

وأشار التقرير إلى أنّه بعد تعادل فريق أرسنال مع كريستال بالاس أصبح كل شيء بيد «الريدز»، لذا هناك مباراة واحدة ونقطة وحيدة أمام خصم عنيد هو توتنهام هوتسبير ستكون كافية لتفجير احتفالات أنفيلد في سماء ليفربول، كما أنّه ليس مجرد لقاء في الجولة 34 بل معركة شرف، صراع أقدار، وفرصة لكتابة نهاية مثالية لموسم استثنائي.

الليفر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة

الليفر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، متسلحا بجماهيره التي ستملأ أنفليد بالغناء والهتاف منذ الدقيقة الأولى حتى صفارة النهاية، كما أنّ كل لمسة وكل تمريرة وكل همجة ستكون بمثابة خطوة نحو الحلم الكبير لكن المهمة لن تكون سهلة، لأن توتنهام قادم للقتال من أجل حلمه الأوروبي ولن يفرط في المباراة بسهولة.

الأسبيرز يملكون القوة والسرعة، لكن محمد صلاح ورفاقه يملكون الإصرار وروح البطل التي لا تعرف الانكسار، هل سيحسمها «الريدز» مبكرا ويعلنها صريحة نحن أبطال إنجلترا أم يؤجل الحسم لجولات أخرى؟، كل الأنظار تتجه صوب أنفيلد وكل القلوب تخفق انتظارا للحظة التتويج الكبرى، في أنفيلد تُكتب قصة جديدة، قصة اسمها ليفربول والمجد.