الهلال صاحب الحظ الأوفر.. هل يجدد صلاح عقده مع ليفربول؟

لا يزال نادي ليفربول يسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد لمحمد صلاح، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وسط زيادة احتمالية انتقال اللاعب المصري إلى الهلال السعودي، بحسبما ذكرته مصادر لموقع Football Insider.

مستجدات تجديد عقد صلاح

وفي حديثه في أحدث إصدار من بودكاست Inside Track التابع لموقع Football Insider، أوضح المراسل بيت أورورك، أنه في كل مرة يبدو فيها أن ليفربول قد حقق تقدمًا في المناقشات، فإنه يعود إلى نقطة البداية، وفي الوضع الحالي، من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل الدقيقة لعقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، لكن الريدز يريدون إنهاء المحادثات قبل نهاية الموسم.

ويرغب آرني سلوت في البدء في وضع الخطط قبل الموسم المقبل، لكن مستقبل محمد صلاح يحتاج إلى حسم قبل اتخاذ القرارات الكبرى.

وفي هذه الأثناء، ظل الاهتمام طويل الأمد من جانب أندية الدوري السعودي للمحترفين قائما، حيث يريدون جعل الدولي المصري واجهة القسم.

الهلال السعودي صاحب الحظ الأوفر

وقال الخبير بكرة القدم السعودية، بول روبنسون، لموقع فوتبول إنسايدر، إن الهلال هو المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع صلاح إذا قرر مغادرة ليفربول بعد عودة نيمار إلى سانتوس.



ويذكر أن عقد المصري محمد صلاح ينتهي مع ليفربول الإنجليزي، في الصيف المقبل، ويحق له حاليا التوقيع لأي نادٍ في العالم، وسط مطالب من جماهير الريدز بضرورة تجديد عقده، وهو ما أعلنه صلاح في عدة مناسبات.