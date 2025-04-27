أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأحد 27-4-2025

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأحد 27-4-2025

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأحد 27-4-2025

أعلنت بورصة الدواجن المصرية، أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 27-4-2025 بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية والشركات، وفقًا لتحديثات الأسعار اليومية.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن نحو 45 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» من 36 إلى 36.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت الساسو

- تتراوح أسعار الكتاكيت الساسو والكتكوت الساسو بيور، اليوم الأحد في بورصة الدواجن، بين 13 و14 جنيهًا.

- تتراوح أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الأحد من 7 إلى 7.5 جنيه.

- تسجل أسعار الكتاكيت الهجين بين 9 و10 جنيهات.

- أسعار الكتاكيت جيل ثان تتراوح بين 11 و12 جنيهًا في بورصة الدواجن.

- تسجل أسعار الكتاكيت روزي بيور من 13 إلى 14 جنيهًا.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

- أسعار كتاكيت القاهرة للدواجن 53 جنيها.

- أسعار كتاكيت نيوهوب إيجيبت اليوم 48 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت الوطنية اليوم 51 جنيها.

- أسعار كتاكيت الوادي للدواجن 45 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت العناني اليوم 49 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت القصبي اليوم 49 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت نيوجين اليوم 48 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت مكة المكرمة اليوم 45 جنيهًا.

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