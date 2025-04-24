أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 24-4-2025 في بورصة الدواجن.. تحديث جديد

حدثت بورصة الدواجن المصرية، أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 24-4-2025 بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية والشركات، وفقًا لتحديثات الأسعار اليومية.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس، في بورصة الدواجن نحو 45 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» من 36 إلى 36.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت الساسو

- تتراوح أسعار الكتاكيت الساسو والكتكوت الساسو بيور، اليوم الخميس في بورصة الدواجن، بين 13 و14 جنيهًا.

- تراوحت أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الخميس، من 7 إلى 7.5 جنيه.

- سجلت أسعار الكتاكيت الهجين بين 9 و10 جنيهات.

- أسعار الكتاكيت جيل ثان سجلت بين 11 و12 جنيهًا.

- سجلت أسعار الكتاكيت روزي بيور من 13 إلى 14 جنيهًا.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

- سجلت أسعار كتاكيت القاهرة للدواجن 53 جنيها.

- سجلت أسعار كتاكيت نيوهوب إيجيبت اليوم 48 جنيهًا.

- سجلت أسعار كتاكيت الوطنية اليوم 49.5 جنيه.

- سجلت أسعار كتاكيت الوادي للدواجن 45 جنيهًا.

- سجلت أسعار كتاكيت العناني اليوم 49 جنيهًا.

- سجلت أسعار كتاكيت القصبي اليوم 49 جنيهًا.

- سجلت أسعار كتاكيت نيوجين اليوم 48 جنيهًا.

- سجلت أسعار كتاكيت مكة المكرمة اليوم 45 جنيهًا.