انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشريعة والقانون في جامعة الأزهر

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشريعة والقانون في جامعة الأزهر

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشريعة والقانون في جامعة الأزهر

بدأت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي يقام برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تحت عنوان «بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة».

ويشهد المؤتمر في يومه الثاني حضورًا رسميًا رفيع المستوى، بمشاركة نخبة العلماء والباحثين إلى جانب المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة آليات بناء الإنسان في مواجهة تحديات العصر، من خلال إبراز مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على استيعاب المستجدات، إضافة إلى استعراض دور التشريعات الحديثة في دعم خطط التنمية المستدامة، واستخلاص حلول عملية تحقق حياة كريمة للمواطن، انطلاقًا من الرؤية الوطنية المصرية.

وتتناول جلسات المؤتمر محاور متعددة تتعلق بمجالات بناء الإنسان وصناعة الحضارة، ودور المبادئ الشرعية والمواثيق الدولية، إلى جانب معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، والتطورات التقنية الحديثة، ومكتسبات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من جهود التنمية والبناء والإعمار.

ويعد المؤتمر منصة علمية مهمة لدعم الحوار وتعزيز قيم السلام والتعايش المشترك، مساهمًا في ترسيخ أسس بناء الإنسان وحماية الأوطان.

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