شون وصوامع المنيا تستقبل أكثر من 49 ألف طن قمح ضمن موسم حصاد 2025

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها إلى الشون والصوامع المعتمدة بالمحافظة منذ بداية موسم حصاد 2025 بلغ 49 ألف طنا، من خلال 42 موقعًا مخصصًا للاستلام موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

شون وصوامع المنيا تستقبل 49 ألف طنا من القمح

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي الأهم.

وشدد «كدواني» على أنه لا تهاون في تطبيق خطة التوريد، موجهًا مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لمتابعة انتظام العمل بالمواقع، وإزالة أية معوقات أمام الموردين، فضلًا عن استمرار المتابعة الميدانية لأعمال لجان الفرز والاستلام من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية.

تشكيل لجان لتحديد نوع القمح المورد

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية شكلت لجانًا فنية مشتركة من التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية القمح المورد، وضمان استلام المحصول وفقًا للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن أعمال التوريد تسير وفق الجدول الزمني المحدد، لتحقيق المستهدف المطلوب.