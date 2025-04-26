محافظ المنيا يعلن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التي تنفذها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، بدءًا من اليوم السبت 26 أبريل وحتى الأربعاء 30 أبريل 2025، في إدارات سمالوط، مطاي، العدوة، أبو قرقاص، وديرمواس.

توعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا، بالإضافة إلى خدمات التثقيف الصحي، بهدف توعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة وتأثيره الإيجابي على المجتمع.

رفع الوعي الصحي وتقديم خدمات طبية للمواطنين

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه الحملات، التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات الصحية التي تستهدف رفع الوعي الصحي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف المراكز والقرى.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى الاستفادة من خدمات الحملة، والمشاركة الفعالة في تحقيق أهدافها، بما ينعكس إيجابًا على صحة الأسرة والمجتمع.