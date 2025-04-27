وزير المالية في لقائه مسؤول «MIGA» بواشنطن: نسعى لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة

وزير المالية في لقائه مسؤول «MIGA» بواشنطن: نسعى لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة

وزير المالية في لقائه مسؤول «MIGA» بواشنطن: نسعى لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة

أكّد أحمد كجوك وزير المالية انفتاح البلاد على كل الخبرات والتجارب الدولية لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد في خفض المديونية وتكلفة خدمتها، لافتًا إلى أنَّ الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة.

اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

وقال «كجوك» في لقائه مع هيروشي ماتانو نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار«MIGA» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى دور أكبر لـ«الضمانات الاستثمارية» في تعزيز قدرة الدول النامية على توفير التمويل المطلوب لتحقيق التنمية.

أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA» في ترسيخ ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة استثماراته بالسوق المصرية.

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