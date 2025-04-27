كتبت: منة الصياد

أزاح علماء الفلك الستار عن صورة مذهلة جديدة لمجرة أندروميدا، إذ تظهر مغطاة بهالة من الغاز المتوهج ومحاطة بعدد هائل من النجوم، مع تفاصيل دقيقة لم يسبق الوصول إليها من قبل.

كشفت الصورة الجديدة لمجرة أندروميدا عن الغازات الهائلة المتوهجة التي تحيط بنظامها الحلزوني المهيب، والذي نجح في توثيقه المصور الفلكي المحترف ميجيل كلارو، وإبراز جمال وتعقيد تلك المجرة من خلال مرصد ألكوفيا في كوميدا بالبرتغال.

بدأت رحلة كلارو مع مجرة أندروميدا عام 2020، عندما حاول للمرة الأولى تصويرها بكاميرا من طراز «DSLR»، لذا فتعتبر صورته الأخيرة عبارة عن اجتهادًا كبيرًا، سعيًا وراء كشف تفاصيل علمية جديدة لم يتم التوصل لها من قبل.

معلومات عن مجرة أندرو ميدا

تبلغ مساحة مجرة أندروميدا حوالي 220 ألف سنة ضوئية، وهي أكبر المجرات في المجموعة المحلية التي تضم مجرتنا درب التبانة، ومجرة المثلث إلى جانب 30 مجرة أصغر.

ويعتبر العلماء الصورة التي التقطها كلارو نافذة على هذا الصرح السماوي الهائل، وليست مجرد تحفة بصرية فحسب، إذ يجرى الكشف خلالها عن غاز الهيدروجين المؤين الخافت والملون الذي تبدو به مجرة أندروميدا.

وتنتمي السحب المتوهجة التي تظهر في أجزاء من مقدمة الصورة إلى مجرة درب التبانة، بينما النجوم المحيطة بها هي من ضمن المجرات المحيطة بنا أيضًا.

أما الأذرع الحلزونية لأندروميدا التي تُرى بأطوال موجية بصرية قياسية، يُعتقد أنها تشكلت نتيجة اصطدامها بالمجرة الإهليجية الأصغر M32 قبل أكثر من 200 مليون سنة.