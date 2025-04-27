مؤتمر «الشريعة والقانون» بالأزهر يناقش دور السنة النبوية في بناء الإنسان

ناقشت جلسات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، والمقام تحت عنوان «بناء الإنسان»، دور السنة النبوية في بناء الإنسان مع مراعاة الجوانب النفسية والعملية والروحية بشكل متكامل مع القرآن الكريم، حيث ذكر المحاضرون أن السنة النبوية سبقت المصطلحات التي وصل إليها المتخصصون في مختلف التخصصات العلمية.

العمل بالقرآن والسنة النبوية

وتوصلت بحوث المؤتمر إلى لزوم العمل بالقرآن يقتضي العمل بالسنة لأنها موضحة مفصلة لها، ولا يجوز الاستغتاء عنها في بناء الإنسان، حيث أن القرآن يضم كل المعاني والسنة توضح المراد من الايات، كما أن الخلاف بين العلماء في استقلال السنة بالتشريع هو خلاف لفظي لا تطبيق عملي له.

الحفاظ على الموارد

كما بينت جلسات المؤتمر معالجة مشكلة التي يتبناها الفرد وتدور بين ميل إلى الادخار أو الاستهلاك، وخاصة في الماء في ظل مشكلات التنمية المستدامة وتأثر الموارد، لذلك يضع علماء الاقتصاد قواعد للحفاظ على الموارد وبالبحث نجد أن الشرع يكمل ذلك، كما أشارت الجلسات إلي أهمية ترشيد الاستهلاك للحفاظ على الموارد من أجل الأجيال القادمة وهو ماعت إليه الأديان، ووقفت الأحكام الفقهية بالمرصاد امام الميل إلى الاستهلاك بشكل مبالغ فيه.