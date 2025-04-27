وكيل «أوقاف بني سويف» الجديد: سنكون عنصرا أساسيا في تنفيذ خطة التنمية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، الدكتور عاصم محمود القبيصي وكيل وزارة الأوقاف الجديد، في مستهل عمله بالمحافظة عقب تكليفه للعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف بالمحافظة.

محافظ بني سويف يهنئ وكيل وزارة الأوقاف الجديد

وقدم محافظ بني سويف التهنئة لوكيل وزارة الأوقاف الجديد، بثقة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وإسناد المسؤولية لقيادة العمل الدعوي بالمحافظة خلفا للدكتور عبد الرحمن نصر نصار، والذي انتقل للعمل بمحافظة الأسكندرية .

تناول اللقاء مستجدات وخطة عمل مديرية الأوقاف في الفترة المقبلة، حيث أكد المحافظ شمولية وتكامل دور ومهام الأوقاف وعدم اقتصاره على الجوانب الدعوية ونشر تعاليم الدين السمحة ومواجهة الأفكار المغلوطة، وإنما يمتد أيضاً إلى الدور التنموي ضمن رؤية مصر 2030، وبخاصة في جوانب بناء الشخصية المصرية المتكاملة ورفع درجة الوعي لدى المواطن في قضايا وملفات هامة كالقضية السكانية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف كافة جوانب حياة المواطنين.

حفاوة الاستقبال

وأعرب وكيل أوقاف بني سويف عن تقديره لحفاوة الاستقبال، وحرص المحافظ على دعمه في مستهل فترة عمله بالمحافظة، مؤكدًا على بذل قصارى الجهد لتكون المديرية بإمكاناتها الفكرية والدعوية عنصراً أساسياً ضمن خطة المحافظة التنموية.