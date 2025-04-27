وزيرة التنمية المحلية ترافق الحاكم العام لأستراليا في جولة داخل المتحف الكبير

رافقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، السيدة سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، خلال جولتها السياحية التي قامت بها لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير بالجيزة، وذلك بحضور السفير الدكتور أكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية، والسفير هانئ ناجي سفير مصر لدى أستراليا، والدكتور محمد إسماعيل أمين المجلس الأعلى للآثار، وعدد من مسئولي وزارة السياحة والآثار.

منطقة الأهرامات والمتحف المصري

وخلال جولة وزيرة التنمية المحلية والحاكم العام لأستراليا لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، شاهدت السيدة سام موستين عدد من القطع الآثرية وقاعات العرض الرئيسية وتفقدت البهو الرئيسي، كما قامت بجولة تعريفية بالمنطقة الآثرية في الأهرامات.

وأعربت الحاكم العام لأستراليا عن سعادتها بزيارة أحد أهم المعالم الآثرية في العالم، كما أبدت انبهارها ببراعة المصريين القدماء في بناء الأهرامات، وإعجابها الشديد بالمتحف المصري الكبير وتميز أسلوب العرض.

افتتاح المتحف المصري

استعرضت الدكتورة منال عوض، جهود الدولة المصرية الجارية استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف الكبير وتطوير منطقة الأهرامات وتحوليها لمقصد سياحي مستدام. كما حرصت الحاكم العام لأستراليا علي التقاط عدد من الصور التذكارية في منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.