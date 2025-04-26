«التنمية المحلية»: نطمح إلى تطبيق تجربة أستراليا في التنمية المجتمعية بجميع محافظات مصر

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مساء اليوم، في حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور أكسل وابنهورست سفير أستراليا بمصر، بمناسبة الزيارة الرسمية لـ سام موستين الحاكم العام لأستراليا.

وجاء حفل الاستقبال الذي أقيم في مقر السفارة الأسترالية بالقاهرة، بحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار والمصريات، والدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالقاهرة وسفراء مصر السابقين لدى أستراليا وعدد من أبناء الجاليتين المصرية والأسترالية.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة منال عوض، خلال كلمتها في حفل الاستقبال، بزيارة سام موستين لمصر في هذه الذكرى التاريخية التي نحتفل فيها بمرور خمسة وسبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، التي بدأت عام 1950، تلك الشراكة الراسخة المبنية على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والتعاون الاستراتيجي.

مصر وأستراليا تعمقان روابطهما في ميادين التجارة والزراعة والتعليم على مدار العقود

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه على امتداد العقود، عمقت مصر وأستراليا روابطهما في ميادين التجارة والزراعة والتعليم، وأقامت جسور المودة بين الشعوب، موضحة أن تجربة أستراليا الرائدة في الإدارة اللامركزية والتنمية المجتمعية المدعومة بالدفاع عن المساواة والمواطنة الكاملة والاستدامة البيئية، تعد مثالا لأسس المجتمع الدولي، التي نطمح إلى تطبيقها على مستوى المحافظات المصرية انسجاما مع أهداف رؤية مصر 2030 في الاستجابة للتحديات المناخية.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل تعزيز قدرات إداراتها المحلية، وتطوير جودة الخدمات، وتمكين مجتمعاتها، ولا سيما النساء والشباب لدفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، معربة عن تطلعها إلى مناقشة سبل دعم وتعميق التعاون الثنائي بين البلدين حتى نتمكن سويا من بناء مجتمعات أكثر شمولا وازدهارا للشعبين.