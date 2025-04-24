«السياحة»: إغلاق المتحف المصري الكبير بداية من 15 يونيو ولمدة أسبوعين

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنّه تقرر إغلاق المتحف المصري الكبير بصفة مؤقتة، في الفترة من 15 وحتى 5 يوليو المقبل، لتنفيذ بعض الأعمال التنظيمية واللوجستية داخل المتحف، تمهيدا للاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي المقرر يوم 3 يوليو المقبل.

افتتاح المتحف المصري الكبير

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، فتح المتحف مرة أخرى أمام الزائرين عقب الافتتاح الرسمي للمتحف خلال مواعيد العمل الرسمية، ليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة بالمتحف.

التشغيل التجريبي للمتحف

وأشار غنيم إلى أنّ المتحف المصري الكبير يشهد منذ 16 أكتوبر الماضي تشغيلا تجريبيا لعدد من الأماكن به، موضحا أنّ هيئة المتحف بداية من فبراير الماضي، ستبدأ تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لهذه الأماكن، حيث يستقبل المتحف زائريه صيفا وشتاءً طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا حتى السادسة مساءً، فضلا عن فتحه مساء يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.