«خبيرة»: الورق الحراري المستخدم في الإيصالات يؤثر على النمو والغدة

كتبت - آية محسن

حذرت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة صحة البيئة والتغيرات المناخية، من خطورة الورق الحراري المستخدم في الإيصالات والفواتير على صحة الإنسان، مشيرة إلى تأثيره السلبي المباشر على الغدة والنمو.

أوضحت «العوضي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر قناة CBC مع الإعلاميتين مها الصغير ومنى عبد الغني، أن بعض أنواع الورق التي نحتفظ ليست آمنة، خاصة الورق الحراري الذي تُطبع عليه الإيصالات في المحال التجارية والسوبر ماركت، يحمل خطورة صحية كبيرة.

دراسة حديثة عن الورق الحراري

وأشارت خبيرة صحة البيئة والتغيرات المناخية إلى دراسة حديثة أثبتت أن الورق الحراري يحتوي على مادتي VVS وVVA، وهما مادتان كيميائيتان خطيرتان، لافتة إلى أن مجرد تلامس الجلد مع هذا الورق لمدة 10 ثوان فقط يمكن أن يؤثر سلبًا على وظائف الغدة الدرقية، وقد يعيق النمو لدى البعض، خاصة الأطفال.

وأضافت «العوضي» أن هذه المواد ممنوعة دوليًا لما تمثله من خطر بالغ على الصحة العامة، إلا أن استخدامها لا يزال شائعًا في بعض الأماكن، مشيرة إلى عدم وجود وسائل بديلة متاحة حاليًا للحد من هذه المخاطر بشكل فعال.

التوعية بمخاطر الورق الحراري

وطالبت الخبيرة بضرورة التوعية بمخاطر الورق الحراري، والحرص على تقليل التلامس المباشر معه، واتباع الإرشادات الوقائية كلما أمكن ذلك، حفاظًا على الصحة العامة.