حُماة الضاد.. حملة مجانية لتقوية اللغة العربية لدى الأطفال

خلال الأيام الماضية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الحفاظ على اللغة العربية، ودور الدعاة في أن يكونوا حُماة للحرية، ما يعكس رؤية شاملة للتنمية المجتمعية، وذلك خلال حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، ولذا قام ياسر حمودة، متخصص في مجال صعوبات التعلم، منذ أكثر من 20 عامًا ورئيس وحدة صعوبات التعلم بجامعة عين شمس، بإطلاق حملة «حُماة الضاد» لتقوية اللغة العربية لدى الأطفال.

فكرة حملة حُماة الضاد

جاءت فكرة الحملة استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على اللغة العربية وتعزيزها لدى الأجيال الجديدة، فهي عبارة عن حملة وطنية علمية تربوية مجانية تمامًا، تهدف إلى دعم الأطفال الذين يواجهون صعوبات في تعلم اللغة العربية، ومساندة الأسر والمعلمين في تمكينهم لغويًا وفكريًا.

أهداف الحملة

تكون الحملة مجانية بالكامل، وتنطلق من رؤية علمية وتربوية تؤمن بأن اللغة ليست فقط وسيلة للتواصل، بل هي هوية وثقافة وجسر للفهم والتميز، فهي تقدم العديد من الأهداف، منها تسليط الضوء إعلاميًا على صعوبات تعلم اللغة العربية لدى الأطفال، وتوضيح أبعادها العلمية والتربوية بحسبما رواه ياسر حمودة، في حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى تقديم تدريبات وأدوات عملية مبتكرة للميدان التربوي وكذلك ربط اللغة العربية بالقرآن الكريم لتعزيز الانتماء والحافز، فضلا عن تنفيذ مبادرات مدرسية تفاعلية لمعالجة مهارات التهجئة، الفهم، القراءة، التعبير الكتابي.

أنشطة مختلفة تقدمها الحملة منها ورش عمل تدريبية مجانية في المحافظات والمدارس ولقاءات توعوية للأهالي حول طرق دعم أطفالهم لغويًا، بالإضافة إلى جلسات تقييم وتشخيص للأطفال وأيضا أنشطة مدرسية تفاعلية في التهجئة، القراءة، الفهم، التعبير، وكذلك محتوى إلكتروني مجاني يشمل أوراق عمل، فيديوهات، كتيبات إرشادية، وغيرها.