انقلاب سيارة نقل محملة بـ50 طن علف صويا في أكتوبر

تعرضت سيارة نقل بمقطورة محملة بـ50 طن علف صويا للانقلاب، وذلك بعدما انفجر الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انقلاب السيارة والمقطورة دون أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم كريم سمير رئيس مباحث أكتوبر ثان يفيد فيه بأنه أثناء سير سيارة بمقطورة محملة بـ50 طن علف صويا قيادة سائق، 40 سنة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انقلاب السيارة والمقطورة، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتولت النيابة التحقيق.