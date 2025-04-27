ضبط 8 أطنان من الدقيق في حملات وزارة الداخلية لضبط الأسواق

ضبط 8 أطنان من الدقيق في حملات وزارة الداخلية لضبط الأسواق

ضبط 8 أطنان من الدقيق في حملات وزارة الداخلية لضبط الأسواق

محمد بركات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، وذلك بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة

وأسفرت الجهود الأمنية، التي شارك فيها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، إذ جرى ضبط ما يزيد عن 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات استغلال للمواطنين.

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