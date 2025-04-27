محافظ المنيا يتفقد بنك الدم: استمرار فعاليات مبادرة «دمك حياة لغيرك»

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، المركز الإقليمي لبنك الدم، لمتابعة فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم التي أطلقتها المحافظة تحت شعار «دمك حياة لغيرك»، ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمركز، حيث تابع سير العمل واطمأن على توفير الرعاية اللازمة للمترددين من أبناء المحافظة.

دعم مستشفيات الصحة وبنك الدم

وأكد المحافظ استمرار فعاليات المبادرة القومية للتبرع بالدم بالتنسيق مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم القومية، لتشمل جميع المجالس المحلية بالمراكز التسعة، سعيًا نحو تحقيق مخزون آمن من أكياس الدم لدعم مستشفيات الصحة وبنك الدم.

أشار المحافظ إلى حرصه على أن تكون انطلاقة المبادرة من ديوان عام المحافظة، حيث بادر بالتبرع بنفسه في لفتة وطنية وإنسانية، داعيًا جميع المواطنين ممن يتمتعون بصحة جيدة إلى المبادرة بالتبرع بالدم، تأكيدًا لدورهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وخلال جولته داخل أقسام ومعامل المركز، التقى المحافظ بعدد من المرضى واستمع إلى شكواهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، موجهاً بسرعة حل أي مشكلات تواجههم، ومشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء وأطقم التمريض والعاملون بالمركز في تقديم خدمة متميزة للمرضى.

نصيحة من محافظ المنيا للسيدات

ووجه اللواء كدواني نصيحة خاصة للسيدات، بأهمية تنظيم الأسرة ومنع الزواج المبكر للفتيات، موضحًا أن الآثار السلبية للزيادة السكانية على قدرة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار المشروعات القومية، وتؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، والضغط على الخدمات العامة، وانهيار المرافق.

إنقاذ الأرواح وتلبية احتياجات الطوارئ والمرضى

وأعرب أطفال الوحدة العلاجية عن خالص شكرهم للواء عماد كدواني، على اهتمامه بحملات التبرع بالدم لصالح مرضى الأورام والفشل الكلوي وأمراض الثلاسيميا والهيموفيليا، مؤكدين أن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل يرسخ لقيم التكافل والمشاركة المجتمعية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي لبنك الدم، أن قسم الوحدة العلاجية بالمركز هو الأكبر على مستوى الصعيد، حيث يستقبل حوالي 850 مريضًا، معظمهم من الأطفال الذين يعانون من أمراض وراثية في الدم، و تعتمد حياتهم على عمليات نقل الدم ومشتقاته مثل البلازما و الراسب الأبيض ، مشيرًا إلى أن كيس الدم الواحد يمكن أن يستفيد منه ثلاثة مرضى على الأقل، مما يسهم في إنقاذ الأرواح وتلبية احتياجات الطوارئ والمرضى المزمنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي لبنك الدم، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز المنيا.