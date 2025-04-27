محافظ المنيا يكرم الأمهات المثاليات من موظفات الديوان العام

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في فعاليات تكريم 20 من الأمهات المثاليات من الموظفات بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التسع، وذلك في احتفالية نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة؛ تقديرًا لدور الأم في بناء المجتمع وكفاحها في تربية جيل قوي ومتماسك وقادر على النهوض بوطنه.

محافظ المنيا يكرم الأمهات المثاليات

وخلال كلمته، أكد المحافظ، أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا؛ إيمانًا بدورها الحيوي في مسيرة البناء والتنمية، موجها التهنئة للفائزات، ولكل أم وموظفة مصرية كرمز للعطاء والعمل وبناء الوطن تمثل المعنى الحقيقي للتضحية والعطاء دون انتظار مقابل، مشيدًا بدور الأمهات في ترسيخ القيم والمبادئ الأصيلة في نفوس الأجيال.

وكرم المحافظ، الأمهات المثاليات العاملات بالديوان العام والمجالس المحلية، وتسليمهن 20 جهازًا كهربائيًا مهداة من مؤسسة العربي، كما كرم المهندسة سناء فؤاد إلياس، ابنة مركز مطاي، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2025 ضمن المسابقة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، متمنيًا لهن دوام مسيرة العطاء، وموجهًا الشكر لمؤسسة العربي على تعاونها المثمر وحرصها الدائم على دعم المبادرات المجتمعية.