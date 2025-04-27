محمود حميدة: أرفض مصطلح مساعد الشباب

كتبت : أميرة عزالدين

ينطلق الليلة حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ11، في دار أوبرا سيد درويش بالاسكندرية المقرر خلالها تكريم كل من شيري عادل وأحمد مالك بحضور عدد كبير من الفنانين، وتقدم حفل الافتتاح الفنانة بشري.

أول تعليق من محمود حميدة عن تكريم أحمد مالك بمهرجان الإسكندرية

وكان الفنان محمود حميدة أول الحضور لفعاليات ريد كاربت مهرجان الإسكندرية، والذي حرص على تهنئة الفنان أحمد مالك بالتكريم، مشيدا بتجربتهم بمسلسل ولاد الشمس في موسم دراما رمضان 2025.

وشدد الفنان محمود حميدة على هامش فعاليات حفل الافتتاح بأنه يرفض وصف مساعدة فنان لزميله: «المساعدة ليها مسمى ودرجة مهنية وهو ممثل مساعد.. لذلك أرفضها ولكنني أعمل مع الشباب حبا لهم ورغبة في نجاح أكبر لهم».

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أبطال مسلسل ولاد الشمس

وحقق مسلسل ولاد الشمس نجاحا جماهيريا كبيرا في موسم دراما رمضان 2025، وهو من بطولة محمود حميدة الذي جسد شخصية بابا ماجد، وطه دسوقي، وأحمد مالك، ومينا أبو الدهب، وعدد آخر من الفنانين.